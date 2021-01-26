Юриста однієї з найбільших українських компаній-провайдерів судитимуть за державну зраду

За процесуального керівництва прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно юриста однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, власник української компанії, яка надає спектр IT-послуг для великих корпоративних клієнтів, державних структур, провайдерів і операторів телекомунікацій, малого і середнього бізнесу та фізичних осіб, за попередньою змовою із юристом вказаної компанії та за пособництва громадянина РФ, підключили телекомунікаційні мережі вказаної юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів. Ця система здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів в мережі Інтернет на території півострова Крим в інтересах ФСБ країни-окупанта.

Також IT-компанія надала доступ до мережі апаратно-програмного комплексу «Ревізор», що призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту та сайтів в мережі Інтернет, перелік яких визначено «Роскомнадзором», в тому числі офіційних державних інформаційних ресурсів України.

Розміщення вказаного обладнання для проведення оперативно-розшукових заходів та збереження на ньому інформації надає можливість РФ і окремим підрозділам ФСБ РФ та їх представникам отримати доступ до змісту спілкування абонентів, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополі, відомостей щодо їх місцезнаходження, обсягу отриманих послуг. Дана інформація використовується спецслужбами для виявлення та переслідування осіб, які не згодні зі зміною меж території України та окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших державних органів на території України.

Також зазначені дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації.

«В ході збройного конфлікту РФ веде активну інформаційну війну, як елемент ведення гібридної війни проти України, яка полягає у викладенні інформації у спосіб, який формує у населення окупованих територій потрібну точку зору, систему поглядів щодо окремих питань на користь країни окупанта. Як наслідок, відбувається усвідомлення населенням окупованих територій окремих фактів чи подій у потрібному для маніпулятора світлі, яке не відповідає дійсності, формування викривленого світогляду. Встановлені прокурорами та слідчими факти свідчать про сприяння РФ та її спецслужбам у веденні інформаційної війни проти України з використанням мережі Інтернет. Ми і надалі працюємо для встановлення об’єктивних обставин ведення війни РФ проти України, спростування неправдивої інформації про неї та притягнення до відповідальності винних осіб», – зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Матеріали щодо власника компанії, який надавав іноземній організації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, виділені в окреме провадження, досудове розслідування зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Обвинувальний акт стосовно ще одного співучасника скеровано до суду у червні 2020 року.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора