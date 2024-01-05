За ₴8000 обіцяв «закрити очі» на стихійну торгівлю: за хабарництво затримали співробітника комунальної установи Одеської міськради

Займаючи посаду головного спеціаліста відділу демонтажу, співробітник «Муніципальної служби розвитку торгівлі» організував схему «грошового збагачення», згідно з якою підприємці мали щомісячно сплачувати йому «данину» за продаж товару у невстановлених місцях. Відразу після отримання хабаря правопорушника затримали і повідомили йому про підозру. Посадовцю загрожує позбавлення волі та конфіскація майна.

Протиправну діяльність чоловіка викрили та задокументували слідчі та оперативники Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси. В ході відпрацювання оперативної інформації, правоохоронці встановили, що посадовець закріплений за територією Пересипського району, та зобов’язаний вживати заходів, спрямованих на боротьбу зі стихійною торгівлею, зокрема складати адміністративні протоколи щодо осіб, які торгують у невстановлених місцях.

Використовуючи службове становище та діючи у змові з іншими невстановленими наразі працівниками, фігурант почав вимагати в одного з торговців щомісячну «плату» за безперешкодну підприємницьку діяльність. У такий спосіб наприкінці грудня минулого року зловмисник отримав від продавця продуктової точки хабар в сумі двох тисяч гривень. Втім за тиждень посадовець знову призначив йому зустріч і сказав сплатити ще шість тисяч за розміщення нових стелажів біля одного з торговельних центрів.

Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку, щойно той отримав другу частину коштів. У нього вилучили незаконно отримані гроші, мобільний телефон та «чорнові» записи, що підтверджують протиправну діяльність.

«Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у проханні надати та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди та вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі від пʼяти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нині поліцейські вживають заходів щодо встановлення інших осіб, причетних до даного злочину. Слідчі дії тривають», – повідомила начальниця відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу територіального підрозділу поліції Валентина Горошко.

Одеське районне управління поліції №1