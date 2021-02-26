За купленный в интернете поддельный больничный мужчина получил судимость и потерял работу

Сотрудник одной из столичных компаний, пропустил 5 рабочих дней. Поскольку компания, в которой он был легально трудоустроен – достаточно серьезная (техническое обслуживание авиатранспорта), для нормального урегулирования этой ситуации, ему потребовался больничный лист.

История умалчивает, по какой причине мужчина не смог своевременно оформить лист о нетрудоспособности – возможно он не успел подписать декларацию с семейным врачом, а может быть просто ушел в запой. Суть в том, что для того, чтобы представить на работе документальное обоснование своим прогулам, он купил справку в интернете.

Согласно материалам суда, он обратился к сети интернет, где очень скоро нашел объявление о том, что может приобрести больничный лист всего за 200 гривен. Связавшись с автором объявления, мужчина сообщил ему все необходимые личные данные и уже в 12:00 того же дня, он встретился с исполнителем в условленном месте.

Заплатив 200 гривен, заказчик получил справку с мокрыми печатями и подписями врачей, выданную от имени Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района города Киева.

Предъявив поддельный больничный лист, прогульщик рассчитывал благополучно закрыть вопрос с отсутствием на работе, но что-то пошло не так. Обратившись в упомянутый медицинский центр, сотрудники кадрового отдела компании выяснили, что документ указанной серии не выдавался и является подделкой.

Такой неожиданный поворот событий привел к разбирательству, которое повлекло за собой возбуждение уголовного дела сразу по двум частям статьи 358 УК Украины – за содействие в подделке официальных документов, освобождающих от выполнения обязанностей, и за умышленное использование этой подделки.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов дохода граждан или лишение свободы сроком до двух лет. Однако столь строгих мер не понадобилось, в связи с тем, что обвиняемый безоговорочно признал свою вину (чем, кстати, лишил себя права на апелляцию).

Учитывая отсутствие судимостей и, в целом, нормальную характеристику его личности, мужчина отделался минимальным штрафом: 50 необлагаемых минимумов (850 грн). Но главным наказанием для него стало, конечно же, увольнение с работы.

Продажа всевозможных поддельных справок и документов через интернет сейчас очень популярна и востребована в Украине. Об этом свидетельствует ежемесячное количество обвинительных приговоров и сводки Киберполиции.

Андрей Майданик, internetua.com