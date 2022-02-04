За несплату податків на ₴12,5 млн. судитимуть керівника фірми з візової підтримки

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 12,5 млн гривень (ч.3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що впродовж двох років вказане підприємство займалось наданням послуг з оформлення віз громадянам України для виїзду за кордон. Вартість їх послуг становила близько 1 500 грн з особи. У зазначений період діяльності підприємство отримало близько 84 млн грн доходу.

Проте, для уникнення від сплати податків, підприємство уклало зовнішньоекономічний договір про начебто отримання в оренду комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для ведення підприємницької діяльності.

У такий спосіб підприємство ухилилось від сплати податків на суму понад 12,5 млн гривень.

За наслідками розслідування обвинувальний акт стосовно керівника підприємства за ч. 3 ст. 212 КК України направлено до суду.

Крім того, прокурором заявлено цивільний позов до вказаної особи про стягнення всієї суми завданих збитків.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура