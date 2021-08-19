За незаконну рубка лісів на Житомирщині судитимуть 13 осіб (фото)

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 13 учасників злочинного угруповання за фактами незаконних порубки лісу, підроблення документів, перевищення влади та службового підроблення (ст. 246, 358, 365, 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що керівник держпідприємства з метою проведення незаконних рубок створив та очолив організовану групу до складу якої увійшло 13 осіб. Серед них – посадовці державної лісової охорони лісового господарства та спеціалізованого лісозахисного підприємства, а також фізична особа-підприємець. Учасники злочинного угруповання здійснювали незаконну рубку державних лісових ресурсів на території Юрівського лісництва ДП «Олевське лісове господарство» у Житомирській області.

Зокрема, під час відведення насаджень для санітарної рубки до офіційних документів вносились занижені дані щодо кількості та якості дерев. Надалі необліковані дерева вирубували та використовували на власний розсуд.

Крім того, незаконні порубки здійснювалися й на об’єктах природно-заповідного фонду.

Протягом серпня-вересня 2019 року внаслідок порубок 352 дерев та заниження виходу ділової деревини завдано понад 3,2 млн грн шкоди.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків прокурором у кримінальному проваджені накладено арешт на 20 об’єктів нерухомості та 6 транспортних засобів.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснювалося слідчими ДБР за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Офіс Генерального прокурора