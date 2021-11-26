За підробку документів та заволодіння бюджетними коштами на понад ₴181 тис. керівника фірми-підрядника засудили до реального позбавлення волі

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури підтримав публічне обвинувачення стосовно керівника фірми-підрядника, що підробив акти виконаних робіт та привласнив бюджетні кошти при будівництві спортивного залу по вул. Залізничній у Чорткові (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Обвинувач довів у суді, що голова кооперативу, який виграв тендер на будівництво спортзалу у Чорткові, видав завідомо неправдиві офіційні документи й отримав понад 181 тис грн за роботи, які не були виконані.

За результатами розгляду кримінального провадження Тернопільський міськрайонний суд визнав особу винною і призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки. Відповідно до вироку суду, обвинувачений має сплатити понад 181 тис грн майнової шкоди на користь державі в особі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільська обласна прокуратура