За розбійний напад та вимагання коштів у переселенця на Сумщині затримано трьох осіб

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 23 грудня 2022 року затримано трьох жителів м. Суми, які скоїли розбійний напад та вимагали кошти у переселенця.

За даними слідства, у жовтні 2022 року затримані дізнались, що в м. Охтирка Сумської області проживає внутрішньо переміщена особа. Усвідомлюючи, що чоловік не має знайомих та друзів на Сумщині, вирішили скоїти напад, щоб заволодіти його майном. Нападники, розподіливши обов’язки, 6 жовтня 2022 року приїхали до будинку потерпілого. Один залишився в авто спостерігати за обстановкою, двоє інших зайшли в квартиру. Озброївшись предметами, схожими на ніж та пістолет, нападники, застосовуючи фізичну силу, почали вимагати в потерпілого кошти. Наляканий чоловік віддав їм банківську картку з пін-кодом.

Нападники повідомили потерпілому, що за спокійне проживання на території м. Охтирка він зобов’язаний передати їм 10 тис. грн. Упродовж декількох місяців нападники телефонували потерпілому та вимагали гроші. Під час наступної зустрічі вони відібрали в нього мобільний телефон. Перебуваючи під постійним тиском, потерпілий передав нападникам 3 тис. грн, після чого звернувся до правоохоронців. Відтак під час передачі 7 тис. грн нападників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Двом затриманим по 20 років, третьому – 32 роки. До цього вони вже неодноразово притягались до кримінальної відповідальності. На даний час їм вже оголошено про підозру та за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло з погрозою застосування насильства, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура