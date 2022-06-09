За шахрайство із гуманітарною допомогою для ЗСУ судитимуть жителя Прикарпаття

Під процесуальним керівництвом Надвірнянської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 20-річного місцевого жителя, обвинуваченого у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (ч. 1 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року чоловік заволодів коштами одного із Благодійних фондів, продавши йому за 1100 дол США (еквівалент 32 тис. 180 грн) гуманітарну допомогу із Сполучених Штатів Америки. Він реалізував понад 60 рацій, 18 біноклів, 2 тепловізори, зарядні пристрої, тактичні окуляри, ліхтарики.

Обвинувачений перебував із волонтерами у довірливих стосунках та був вказаний контактною особою при отриманні допомоги, яка призначалась для потреб Збройних Сил України.

Однак, отримавши вантаж, він не повідомив Фонду про це, а натомість запропонував, що він може придбати необхідні речі за значно дешевшими цінами.

Таким чином зловмисник з метою особистого збагачення, зловживаючи довірю волонтерів, заволодів майном та завдав збитків Благодійному фонду на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області.

Обвинувальний акт передано до суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура