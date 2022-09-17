За шопінг з чужою карткою житомирянці загрожує ув’язнення

Оперативники Житомирського районного управління поліції викрили жительку обласного центру у крадіжці грошових коштів з банківського рахунку місцевого пенсіонера. Нині триває досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження.

Днями до поліції звернувся 64-річний житомирянин з повідомленням про крадіжку. Чоловік розповів, що напередодні втратив свою банківську картку, а коли звернувся до фінансової установи для її відновлення, дізнався, що рахунок спустошено.

Оперативники Житомирського РУП встановили місця розрахунку банківською карткою, переглянули записи камер відеоспостереження та встановили, що до крадіжки грошей може бути причетною 43-річна жителька обласного центру.

Встановлено, що жінка знайшла банківську картку неподалік одного з терміналів самообслуговування у середмісті та вирішила скористатися нею у власних цілях. За допомогою безконтактного способу розрахунку вона протягом трьох днів витрачала чужі кошти у магазинах міста. Після спустошення рахунку, жінка просто викинула банківську картку. Такі закупи незнайомки вартували потерпілому близько 10 тисяч гривень.

Місцеперебування жінки встановлено та нині вона пояснює мотиви своїх дій слідчим.

Попередня кваліфікація цього діяння – ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Правоохоронці нагадують: зважаючи на вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану, винній особі може загрожувати позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Поліцейські застерігають: якщо ви знайшли чужу платіжну картку, віддайте її до найближчого відділення відповідного банку. Цим ви допоможете людині, яка її загубила, а себе убережете від зайвих неприємностей. Якщо ж ви є власником банківської картки з безконтактним способом розрахунку, постійно контролюйте її наявність. Після виявлення відсутності вказаного платіжного засобу, одразу ж повідомте про це на гарячу лінію банку, щоб заблокувати можливість її використання.

Житомирське районне управління поліції