За співпрацю з ворогом та поширення злочинного впливу у столичному СІЗО судитимуть так званого «смотрящого»

«Смотрящий» – 27-річний чоловік, засуджений за здійснення смертельного ДТП у 2018 році, в якому загинула 10-річна дитина. Також серед обвинувачених – «кримінальний авторитет» та його спільник, які востаннє потрапляли у поле зору правоохоронців у квітні 2022 року за співпрацю з окупаційними силами рф та фактом мародерства у Бучі Київської області. «Смотрящий» та «кримінальний авторитет» відповідали за надходження та розподіл коштів зі «злочинного общака».

У квітні минулого року в одному з будинків поблизу Бучі оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції затримали так званого «кримінального авторитета» та його спільника і виявили речі, які вони викрали з осель мешканців Бучі, одразу після звільнення населеного пункту від окупантів.

В подальшому поліцейські отримали докази причетності затриманих до колабораційної діяльності. Під час окупації частини території Київської області чоловіки плідно співпрацювали з ворогом, надали інформацію стосовно учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об’єднаних сил та захисті стратегічних об’єктів інфраструктури. Тоді фігурантам повідомили підозри, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Перебуваючи у столичному СІЗО та маючи вплив на арештантів, так званий «смотрящий» долучив до протиправної діяльності «кримінального авторитета». Вони контролювали фінансові надходження та розподіляли кошти, отримані від злочинної діяльності, як на території підконтрольної установи, так і за її межами. Безпосередньо «кримінальний авторитет» займався веденням бухгалтерії: фіксував усі надходження та витрати, здійснював звірку грошових коштів виведених із СІЗО та отриманих від «злочинної спільноти» з волі. Обіг грошових коштів у «злодійському общаку» протягом 2 років досяг 35 мільйонів гривень. У листопаді 2022 року на підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомили підозру за поширення злочинного впливу.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за погодженням з Офісом Генерального прокурора скеровано до суду. Так званим «смотрящому» за СІЗО та «кримінальному авторитету» інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 та 3 ст. 255-1(поширення злочинного впливу в СІЗО, суспільстві та вчинені особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Також дії «кримінального авторитета» та його спільника, з яким вони обкрадали оселі мешканців Бучі, кваліфіковані за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим може загрожувати від 5 до 15 років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України