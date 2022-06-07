За ухилення від призову прикарпатцю загрожує до 5 років позбавлення волі

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 38-річного місцевого жителя за ухилення від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).

Встановлено, що призовник пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним для військової служби. У квітні 2022 року чоловіку вручили повістку про обов’язок з’явитися на призовну дільницю в Івано-Франківську для мобілізації до Збройних Сил України, а також його попередили про притягнення до відповідальності за неявку.

Однак, військовозобов’язаний на призовну дільницю так і не з’явився, ухилившись в такий спосіб від призову за мобілізацією.

Обвинувальний акт щодо нього розглядатиме суд.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від від трьох до п’яти років.

Івано-Франківська обласна прокуратура