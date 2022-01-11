За вбивство та крадіжки засуджено 26-річного жителя Савранської селищної громади на Одещині

Злочини молодик скоїв у січні минулого року, коли відбував іспитовий термін, винесений судом за майновий злочин.

Правопорушник у стані сп’яніння прийшов до 42-річного односельця додому нібито по грошовий борг, побив господаря обійстя до втрати свідомості і поволік на кладовище ховати від людських очей під сміттям та снігом, добиваючи по дорозі. Впевнений у своїй безкарності, після скоєного молодик повернувся до оселі вбитого по його мобільний телефон і тільки тоді пішов додому, вдаючи, наче нічого не сталося.

Знайшовши небіжчика, протягом кількох діб поліцейські встановили картину подій, що відбувалися з ним напередодні, і затримали зловмисника. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили: перед вбивством фігурант обікрав ще й будинок односельчанки, забравши в жінки велосипед, акумулятор і набір гайкових ключів.

Завершивши слідство, до суду правоохоронці скерували обвинувачення чоловіку в злочинах, передбачених ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вивчивши зібрані поліцейськими докази, суд відправив злочинця за ґрати на тринадцять років, зобов’язавши сплатити матері вбитого завдану матеріальну і моральну шкоду в розмірі понад триста тисяч гривень.

Сектор поліцейської діяльності № 2 Подільського районного управління поліції