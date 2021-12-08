За вбивство цивільної дружини киянина засуджено до 12 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок 39-річному чоловіку за вчинення умисного вбивства цивільної дружини (ч. 1 ст. 115 КК України).

Згідно із матеріалами обвинувачення, між подружжям стався конфлікт, у ході якого чоловік спершу наніс дружині декілька ударів руками в обличчя, після цього схопив зі столу кухонний ніж та встромив його потерпілій в живіт. Вказані дії призвели до внутрішньої та зовнішньої кровотечі з розвитком крововтрати, та як наслідок – до смерті потерпілої.

Попри невизнання обвинуваченим своєї вини в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, його вина була переконливо доведена сукупністю зібраних належних і допустимих доказів, покладених в основу обвинувального вироку.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура