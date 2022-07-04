За виготовлення наркотичних речовин на суму понад ₴1 млн. на Київщині судитимуть 4-х учасників злочинної групи

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи, за фактом виготовлення і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України).

Розслідуванням встановлено, що четверо мешканців столиці та Київської області в одному з нежитлових приміщень на території міста Бровари облаштували нарколабораторію. Для виготовлення наркотиків вони закуповували необхідні хімічні речовини та матеріали на одному з підприємств, яке мало ліцензію на їх реалізацію. Використовуючи свої знання, вказані особи налагодили процес незаконного виробництва та збуту наркотичних речовин.

У ході проведення досудового розслідування вилучено понад 3 кг особливо небезпечних синтетичних наркотичних засобів, вартість яких на «чорному ринку» орієнтовно становить 1, 2 млн грн. Також вилучено обладнання та чорнові записи, у тому числі з рецептами виготовлення психотропних речовин.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід — Управління боротьби з наркозлочинністю Київської області ДБН Нацполіції України, силове супроводження здійснювалось спецпідрозділом поліції КОРД.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура