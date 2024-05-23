Забив до смерті, бо не отримав горілку: поліція Синельниківщини затримала 34-річного зловмисника

Нападник вдерся до будинку потерпілого та наніс йому тяжкі травми, внаслідок яких той помер.

21 травня близько 23:15 до поліції зателефонувала сусідка померлого чоловіка та повідомила про злочин, який стався у смт Васильківка. Жінка розповіла, що зловмисник вночі підійшов до будинку 66-річного потерпілого та почав гучно стукати у двері. Коли господар будинку відчинив, нападник зайшов всередину й почав просити горілку, почувши відмову, сильно побив чоловіка.

Отримав від заявниці детальні прикмети злодія працівники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Синельниківського районного управління поліції менш ніж за годину затримали 34-річного нападника.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідством Синельниківщини за погодженням з прокуратурою чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП