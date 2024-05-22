Забив до смерті товариша стільцем – на Львівщині підозрюваного взято під варту

За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 54-річному місцевому мешканцю. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, у травні цього року в одному із сіл Львівського району підозрюваний побив до смерті 61-річного товариша, у будинку, де останній тимчасово мешкав.

Напередодні знайомі спільно розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виник побутовий конфлікт, в ході якого фігурант схопив стілець та завдав ним удари по голові потерпілому.

Внаслідок таких ударів він спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження, проламавши кістки черепа.

Чоловік був госпіталізований до лікарні, проте помер в той же день.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури