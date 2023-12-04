Заподіяла тяжке тілесне ушкодження ножем через ревнощі – у Вознесенську оголосили про підозру зловмисниці

Слідчі затримали фігурантку в порядку ст. 208 КПК України та кваліфікували її дії за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». За скоєне жінці загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Вознесенського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканки Прибужанівської громади про те, що чоловікові спричинили ножове поранення.

На місці події медики зафіксували у постраждалого ножове поранення грудної клітини.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські зʼясували, що ножове поранення 58-річному чоловікові завдала заявниця. Увечері під час спільного вживання алкоголю між 49-річною жінкою та її співмешканцем через ревнощі виникла сварка, під час якої зловмисниця схопила ножа і вдарила ним чоловіка у груди.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, та направили його на експертне дослідження.

Оперативники доставили зловмисницю до відділку поліції, де слідчі затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Вознесенське районне управління поліції