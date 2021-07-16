Заснув з новою знайомою, прокинувся без автівки, документів та речей: в Ужгороді пара зловмисників обікрала іноземця

До поліції Ужгорода звернувся громадянин сусідньої європейської держави і повідомив про крадіжку його матеріальних цінностей та документів. Потерпілий розповів правоохоронцям, що приїхав до родичів в Ужгород, де познайомився з молодою дівчиною, випивав з нею алкогольні напої, після чого запросив до себе в гості. Вдома чоловік одразу заснув, а прокинувшись зранку не виявив ні нової знайомої, ні автівки та інших цінних речей.

Співробітники поліції з’ясували, що зникли паспорт, водійське посвідчення, дороговартісний телефон, планшет, ноутбук та авто «Audi».

Оперативники поліції за допомогою системи відеоспостереження «Безпечне місто» оперативно встановили детальний маршрут руху зловмисників. Згодом встановили і їхні особи. Ними виявилися нова знайома потерпілого та її раніше судимий співмешканець. Обоє місцеві жителі.

Поліцейським вдалося вилучити абсолютно всі викрадені речі, автомобіль потерпілого правоохоронці знайшли у лісовому масиві неподалік Ужгорода. Все буде повернуто законному власнику.

Зараз слідчі підозрюють дівчину у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка.

Її вже раніше судимому співмешканцю інкримінують ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана з проникненням в житло), ч. 3 ст. 357 (викрадення документів) та ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області