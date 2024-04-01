Засуджено трьох членів ОЗГ, які займались незаконним обігом психоторпів в Охтирці на Сумщині

За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури трьох учасників організованої групи визнано винними в незаконному обігу психотропів.

Прокурор у суді довів, що 37-річний охтирчанин, відбуваючи покарання в ДУ «Сумський слідчий ізолятор», організував незаконний продаж заборонених речовин у м. Охтирка. До протиправної діяльності він залучив співкамерника та свою співмешканку, яка проживає в м. Охтирка.

Організатор групи у мережі Інтернет купляв PVP та забезпечував її переправлення до м. Охтирка. Також він створив в одному з месенджерів канал, де разом зі співкамерником приймали замовлення, узгоджували деталі оплати та спосіб передачі психотропів. У свою чергу жінка забирала у визначеному місці посилки, розфасовувала психотропи та розповсюджувала їх по місту, роблячи так звані «закладки».

Усього задокументовано декілька фактів реалізації близько 200 г забороненої речовини наркозалежним особам.

За вироком суду організатора групи за сукупністю кримінальних правопорушень засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 307 КК України).

Його співкамерника за сукупністю кримінальних правопорушень засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 307 КК України).

Співмешканку організатора за сукупністю кримінальних правопорушень засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 307 КК України).

Діяльність групи припинено слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Сумській області за оперативного супроводження працівників відділу протидії кіберзлочинності в Сумській області ДКП НПУ та силової підтримки роти поліції особливого призначення, за сприяння співробітників ДУ «Сумський слідчий ізолятор.

Сумська обласна прокуратура