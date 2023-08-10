Житель Білгород-Дністровського району без дозволу взяв авто, а потім убив вітчима при перевищенні меж необхідної оборони

Подія сталася у Тузлівській територіальній громаді. Правопорушнику загрожує позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що 21-річний пасинок взяв без дозволу «Volkswagen Passat» 39-річного вітчима. Коли зловмисник повернувся додому, між ним та потерпілим виникла сварка.

В ході суперечки старший чоловік почав бити молодшого кулаками та ногами, схопив ніж і вдарив його у стегно. Захищаючись, хлопець вихопив ножа та наніс вітчиму декілька ударів, чим спричинив колоті рани грудей та живота, унаслідок чого він помер.

Поліцейські вилучили з місця події речові докази. В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз.

«Під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури слідчі, за наявності достатніх доказів, повідомили фігуранту про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом та умисному вбивстві, вчиненому при перевищенні меж необхідної оборони. Ці правопорушення кваліфікуються за частиною 1 статті 289 та статтею 118 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику за скоєне – позбавлення волі на строк до п’яти років. Слідство триває», – прокоментував начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Віктор Дудка.

Головне управління Національної поліції в Одеській області