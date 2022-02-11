Затримані із $3,5 мільйонами за посаду голови Кіровоградської ОДА пішли на угоду і заплатять по ₴68 тисяч штрафу

Печерський суд Києва затвердив угоди про визнання винуватості щодо Івана Шовкопляса та Ігоря Усіпенка за зловживання впливом за попередньою змовою групою осіб.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 січня.

У квітні 2021-го, перебуваючи в Києві, 57-річний Усіпенко зустрів свого знайомого. Знаючи, що той є приватним підприємцем та має значні заощадження, Усіпенко вирішив одержати від нього неправомірну вигоду. Для реалізації злочинного плану він залучив невстановлену особу, досудове слідство щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, а також 81-річного Шовкопляса, який протягом тривалого часу був депутатом Луганської облради, помічником народних депутатів 4-5 скликань, у зв’язку з чим мав знайомства серед службових осіб Кабінету Міністрів України.

Усіпенко запропонував спільними, узгодженими діями за отримані гроші вплинути на службових осіб Кабінету Міністрів України, щоб погодити призначення свого заможного знайомого на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Маючи можливість вплинути на прийняття рішення щодо призначення особи головою Кіровоградської ОДА, Усіпенко запропонував надати 3,5 мільйони доларів за вплив на службових осіб уряду.

26 травня 2021 року Шовкопляс і Усіпенко прибули до приміщення «Індустріалбанку», де зустрілися з кандидатом на посаду голови ОДА і одержали від нього неправомірну вигоду, після чого були затримані.

Ще у вересні минулого року чоловіки уклали з прокурором угоди про визнання винуватості. Їм пом’якшили кваліфікацію обвинувачення, виключивши вимагання (з ч.3 на ч.2 ст.369-2 КК України).

Усіпенко і Шовкопляс зобов’язалися під час судового розгляду визнати вину та викривати злочинні дії свого невстановленого спільника, досудове слідство щодо якого виділено в окреме провадження.

Суд затвердив ці угоди і призначив узгоджене покарання — по 68 тисяч гривень штрафу.