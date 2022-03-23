Затримано харків’янина, який викрав зброю та боєприпаси в військової частини

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 40-річному харків‘янину за фактом незаконного носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року чоловік, незаконно перебуваючи на території військової частини у Київському районі м. Харкова, безпідставно заволодів зброєю та бойовими припасами. Харків’янин викрав 3 гранати РГО, 2 автомати АК-74 та 960 набоїв. Після цього він виніс вказані речі та заховав їх неподалік військової частини.

22 березня чоловік повернувся до схованки та забрав раніше викрадену зброю і боєприпаси. Під час переміщення його було затримано бійцями ЗСУ та працівникам Національної поліції України на одній з вулиць м. Харкова.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура