Затримано лідера злочинного угруповання, яке збувало бойові гранати та вибухові речовини

СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке займалося збутом бойових засобів ураження. Під час спецоперації у Кропивницькому затримано одного з лідерів банди.

У зловмисника вилучено бойові гранати і вибухові речовини.

Перевіряється інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

Встановлено, що протиправну діяльність організував мешканець обласного центру. За даними слідства, раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів, у тому числі за незаконне зберігання і продаж зброї. До складу його угруповання входило декілька місцевих жителів.

Зловмисники намагалися налагодити канал підпільного збуту бойових засобів ураження. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Під час обшуків за місцем проживання організатора угруповання правоохоронці, серед іншого, виявили:

понад 0,5 кг вибухових речовин,

3 гранати Ф-1 та РГД із запалами до них,

елемент пострілу до ручного протитанкового гранатомета,

набої до вогнепальної зброї, у тому числі великого калібру,

обріз мисливської рушниці,

3 димові шашки.

Вилучені зразки зброї, боєприпасів та вибухових речовин направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ