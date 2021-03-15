Затримано організовану злочинну групу «телефонних» шахраїв, які ошукували пенсіонерів по всій Україні

До складу угруповання входило п’ять учасників, які займалися системними телефонними шахрайствами. Аферисти працювали за популярною схемою «Ваш родич спричинив ДТП». Лише у Вінниці довірливі пенсіонери віддали зловмисникам майже 100 тисяч гривень.

До вінницької поліції майже одночасно надійшли повідомлення від чотирьох пенсіонерів, які стали жертвами шахраїв. Зловмисники діяли за однаковою схемою – телефонували пенсіонерам та повідомляли, що їх рідним загрожує кримінальна відповідальність за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Літні люди вірили дзвінкам незнайомців та віддавали чималі кошти молодикам, які приходили до них додому.

Майже одразу після надходження повідомлень про злочини поліцейські встановили підозрюваних, які приходили за грошима, та затримали їх в орендованій квартирі у м. Вінниці. Ними виявились двоє жителів Донецької області, віком 16 та 18 років.

Ще трьох учасників групи, причетних до вчинення злочину, вінницькі оперативники спільно з одеськими колегами затримали в Одесі. Серед них 21- річна жінка, раніше судимий 24 – річний житель Луганської області та 40 – річний мешканець м. Дніпро.

За словами начальника Головного управління Нацполіції Вінниччини Івана Іщенка, учасники злочинної групи діяли за чітко розподіленими ролями. Одні з них за допомогою мережі Інтернет підшукували стаціонарні номери телефонів потенційних жертв, зв’язувались з літніми людьми, представлялись їх близькими родичами та просили допомогти коштами, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення вигаданих ДТП. Інші — приїздили до помешкань потерпілих та забирали кошти, які потім перераховували на банківські рахунки.

Для переконливості озвученої «легенди» шахраї брали у потерпілих розписки, у яких вони зазначали, що надають добровільну благодійну допомогу «постраждалим» в аварії.

В помешканнях затриманих поліцейські вилучили грошові кошти, банківські картки, чеки, мобільні телефони та сім карти.

Наразі поліцейські встановлюють потерпілих, які постраждали від дій шахраїв, в усіх регіонах країни.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За такий злочин фігурантам загрожує до 12-х років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Шановні громадяни, будьте обачними, не довіряйте подібним дзвінкам. Якщо невідомі під різними приводами просять перерахувати чи віддати гроші – не гайте часу, звертайтеся до поліції.

Відділ комунікації поліції Вінницької області