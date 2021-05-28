Затримано поліцейського, який обіцяв працевлаштування в ДБР за 5 тисяч доларів

За процесуального керівництва обласної прокуратури викрито поліцейського в рамках досудового розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, слідчий Харківського районного Управління поліції №1 ГУНП в Харківській області запевнив чоловіка, що може посприяти у працевлаштуванні на посаду в ДБР. Слідчий повідомив, що за 5 тисяч доларів передасть неправомірну вигоду члену конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад працівників ДБР.

27 травня цього року чоловік передав поліцейському частину обумовленої суми — 2500 доларів США. Відразу після одержання коштів слідчого затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління забезпечення особистої безпеки ДБР.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури