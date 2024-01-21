Затримано молодика, причетного до крадіжки 30 тисяч з автомобіля жителя Крижополя

Із заявою про злочин в поліцію звернувся 58-річний чоловік та повідомив, що 17 січня вночі з його незачиненого автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, що був припаркований на території домоволодіння, викрадено барсетку з 30 тис. грн та особистими документами.

Оперативники відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу встановили особу зловмисника завдяки камерам відеоспостереження, та затримали його у процесуальному порядку. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 18-річний житель Тульчинської територіальної громади.

Відомо, що барсетку з документами потерпілого фігурант викинув неподалік місця злочину, а викрадені кошти витратив на власний розсуд.

За цим фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

ГУ Національної поліції у Вінницькій області