Затримано жителя Білгород-Дністровського району, який пограбував будинок подружжя та зґвалтував господиню

Правоохоронці вилучили у зловмисника частину викрадених грошей, повідомили йому про підозру та помістили під варту. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Після скоєного, жінка звернулася по допомогу до поліцейського офіцера громади. Попередньо правоохоронець з’ясував, що зловмисник вночі зламав вхідні двері та проник до приватного домоволодіння пенсіонерів. Погрожуючи фізичною розправою господині та її чоловіку, він почав вимагати гроші. Втім подружня пара не бажала віддавати свої накопичення, тоді зловмисник вдарив дідуся та почав сам шукати кошти. Знайшовши у шафі 10 тис. гривень, забрав їх та, погрожуючи фізичною розправою у разі звернення до правоохоронців, вивів літню жінку у сусідню кімнату, зґвалтував її і втік.

За декілька годин поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий житель, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців через вчинення майнових злочинів. В ході слідчих дій у нього вилучили частину викрадених грошей у сумі сім тисяч гривень, які повернули власникам. Як пояснив зловмисник, іншу частину коштів він витратив на алкоголь та продукти харчування.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому повторно, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у зґвалтуванні. Ці злочини кваліфікуються за частиною 4 статті 186 та частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України відповідно. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років», – зазначив тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Слідство триває.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини