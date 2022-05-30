Завершено досудове розслідування незаконної приватизації держмайна у центрі Києва на ₴80 млн.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо незаконної приватизації нерухомості у центрі Києва. В оборудці обвинувачуються колишній директор держпідприємства, яке входить до сфери управління Національного космічного агентства та ексзаступник голови Фонду держмайна.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У ході досудового слідства встановлено, що на балансі підприємства знаходилось нежитлове приміщення на одній з вулиць Печерського району міста Києва. Приміщення, яке згідно з законодавством не підлягало приватизації, у 2011 році було незаконно передано у власність комерційній структурі.

Організатори внесли завідомо недостовірні відомості у договір купівлі-продажу приміщення, а також підробили звіт про використання коштів, отриманих від протиправного відчуження.

Через дії зловмисників держава втратила майно на понад 80 млн грн.

Правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень — ч. 2 ст. 233 КК України (Незаконна приватизація державного, комунального майна), ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР