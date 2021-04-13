Завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря затримано на вимаганні коштів за видачу тіла померлої від COVID-19

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря однієї із столичних лікарень на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ України надаються безоплатно.

Лікарів затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання від чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, померлої від COVID-19 жінки у відкритій труні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть причетними до корупційної схеми.

Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України та слідчими СУ ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура