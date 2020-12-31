Жителя Іршавщини засуджено до 7 років за ґратами за хуліганство та наркозлочин

За принципової позиції Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури суд визнав винним 23-річного закарпатця та засудив до 7 років 1 місяця позбавлення волі.

Стосовно вказаної особи тривав судовий розгляд провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Слідчі встановили, що обвинувачений разом із товаришем, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нанесли механічні пошкодження автомобілю. Власнику транспортного засобу було завдано близько 8 тис. грн збитків. На судових дебатах закарпатець не з’явився і згодом його оголосили в розшук.

Пізніше з’ясувалося, що він перебуває на території Російської Федерації. Не ставши на шлях виправлення, зловмисник вчинив правопорушення і там, за що його засудили до 7 років позбавлення волі. У порядку ст. 610 КПК України вироку суду іноземної держави приведено у відповідність із законодавством України, а вчинок закарпатця кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України.

Днями прокурорами таки доведено вину 23-річного місцевого мешканця у вчиненні хуліганства, а вироком Іршавського районного суду шляхом часткового приєднання призначено обвинуваченому реальну міру покарання.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури