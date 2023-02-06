Житель Сумщини втратив 40 000 гривень, потрапивши у шахрайську пастку

Кролевчанин хотів отримати грошову допомогу, а замість цього лишився своїх 40 тисяч гривень. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

За допомогою до поліції звернувся 46-річний чоловік із повідомленням, що з його банківського рахунку зникло більше 40 тисяч гривень.

Потерпілий розповів поліцейським, що йому на один із месенджерів надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги. Аби підтримати переказ чоловік перейшов за посиланням вказаним у повідомленні та потрапив на сайт дуже схожий на сайт одного з банків, де йому запропонували ввести секретні дані картки. Потерпілий виконав ці умови, після чого з його картки зникли кошти.

За даними фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

Поліція наполегливо рекомендує: по телефону або в Інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки. Адже переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані. В результаті чого шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків.

Відділ комунікації поліції Сумської області