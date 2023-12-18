Житель Синельникова спочатку підвіз літню жінку додому, а потім пограбував її

Злочин стався 15 грудня приблизно о 21:30.

Побачивши на узбіччі дороги потерпілу 48-річний зловмисник запропонував підвести її до дому, на що жінка погодилась. Коли вони приїхали до села потерпіла вийшла з автівки та почала шукати гроші у сумці, аби віддячити водієві «за проїзд». В той момент ззаду до неї підійшов підозрюваний та почав душити, вимагаючи віддати мобільний телефон. Після того, як гаджет виявився у руках фігуранта він втік з місця злочину.

Жінка одразу звернулась до поліції та надала детальні прикмети нападника. Проведеними заходами правоохоронці Синельниківського районного управління поліції затримали, причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 48-річний місцевий житель.

Слідчим за погодженням з прокурором Синельниківської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського райуправління поліції