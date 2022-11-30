Жителя Коростишіва судитимуть за сексуальне насильство відносно 19-річної містянки

Днями слідчі відділу поліції №2 Житомирського РУП під процесуальним керівництвом Коростишівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 34-річного місцевого жителя. Чоловік наприкінці жовтня вчинив розпусні дії відносно випадкової перехожої. За вчинене обвинуваченому загрожує ув’язнення.

Повідомлення про вчинення сексуального насильства відносно 19-річної містянки надійшло до коростишівських поліцейських наприкінці жовтня. Правоохоронцям дівчина розповіла, що того вечора відпочивала з подругою неподалік будинку. Відійшовши за кілька метрів від місця зустрічі, вона побачила нетверезого незнайомця. Він підійшов до дівчини та зненацька почав вчиняти розпусні дії відносно неї. На крик потерпілої прибігла подруга, вочевидь, ця обставина разом з неабияким опором дівчини змусили підозрюваного утекти.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи відділу №2 (Коростишів) Житомирського РУП, які зафіксували обставини діяння та провели необхідні першочергові слідчі дії.

Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів, проаналізували покази свідків та встановили причетність до вказаного діяння 34-річного місцевого жителя. З’ясовано, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення подібних злочинів та лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Тож з урахуванням всіх обставин слідчі повідомили чоловікові про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Рішенням суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нині правоохоронці щоденно контролюють дотримання обвинуваченим усіх встановлених обмежень.

Після проведення необхідних процесуальних дій обвинувальний акт відносно чоловіка було скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства за посягання на статеву свободу іншої особи обвинуваченому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Житомирське районне управління поліції