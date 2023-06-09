Знімає репортажі про «вагнерівців» та допомагає російській армії – повідомлено про підозру донецькому «воєнкору»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури донеччанину заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, «воєнкор» викладав на особистому каналі в «Telegram» і в забороненій соцмережі «ВКонтактє» відзняті репортажі, зокрема, про бойові дії у Пісках. «Експерт» схвалював агресію рф та стверджував, що всі ці 9 років ЗСУ нібито обстрілювали Донецьк. Уже навесні 2022 року він почав знімати матеріали для російських «Ізвєстій». Заради сюжету «журналіст» поїхав до Бахмута, аби поспілкуватися з «вагнерівцями» на руїнах «звільненого» міста.

Згодом медійник дав інтерв’ю російському сайту, де його представили як «колишнього військового народної міліції днр». У розмові чоловік називав українців «бандерівцями» та «американськими маріонетками», які начебто мучили цивільних у Маріуполі.

Наразі підозрюваний – у розшуку. Слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування.

Згідно з санкцією статті максимально за таку «творчість» чоловіку може загрожувати ув’язнення на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора