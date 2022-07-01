Знову став на злочинний шлях: взято під варту рецидивіста, який мав намір збувати наркотики

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 37-річному рецидивісту за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який вже був судимий за злочини у сфері наркотичного обігу, перебуваючи у м. Валки, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб — канабіс.

29 червня під час обшуку у кого квартирі знайдено майже 150 гр канабісу в розфасованому вигляді, який він зберігав для подальшого збуту.

Наразі рецидивісту повідомлено про підозру та взято під варту.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура