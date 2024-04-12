Звільненений з корупційними скандалами «оборонний» Резніков… буде визначати наше «майбутнє»?

Колишній очільник Міністерства оборони Олексій Резніков отримав посаду директора «Безпекових і оборонних програм» в Українському інституті майбутнього.

Що таке Український інститут майбутнього

На сайті Ukrainian Іnstitute for the Future вказується, що це незалежний аналітичний центр, який прогнозує зміни у країні та світі та моделює імовірні сценарії розвитку подій. Окрім того, фахівці інституту доповіді, аналітичні записки, законопроєкти та різноманітні практичні рекомендації для Кабміну.

Чому Олексій Резніков втратив посаду міністра

Олексій Резніков був міністром оборони з 4 листопада 2021 року по 5 вересня 2023 року. Очолюючи відомство, він разом із Міноборони з початку повномасштабного російського вторгнення встиг кілька разів стати фігурантом скандалів про зловживання та корупцію. Водночас сам міністр спочатку все заперечував, однак згодом правоохоронні органи повідомляли про слідчі дії, які підтверджують факти зловживань.

Зокрема у січня минулого року ZN.UA опублікувало розслідування Юрія Ніколова про те, як «Тилові пацюки Міноборони під час війни «пиляють» на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя». У матеріалі йдеться, що міністерство підписало угоду на 13 мільярдів із фірмою зі статутним капіталом у тисячу гривень. Тобто, МО під час війни уклало угоду з «фірмою-прокладкою». До прикладу яйця Міноборони закуповувало по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазинах складала близько 7 гривень за одиницю. У результаті антикорупційний комітет Ради у співпраці з Центром протидії корупції та іншими партнерами домігся ухвалення закону, який і відкрив частину інформації про неозброєнні закупівлі, а саме ціни за одиницю товару.

На харчах скандал навколо закупівель Міноборони не закінчився. У статті «Хороша і погана новини про корупцію в Міноборони» розповіли, як восени 2022 року Міноборони України закупило куртки та шоломи для ЗСУ за завищеною втричі ціною. При цьому замість зимового одягу в країну зайшов літній. Міністр оборони Олексій Резніков офіційно заперечував цю інформацію та навіть запропонував парі журналістам, однак врешті цей скандал призвів до його відставки.

Президент Володимир Зеленський під час звільнення Резнікова заявив, що Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Згодом Зеленський наголосив, що звільнення Резнікова ‒ це «суто український кейс», який зараз не має для нього «ніякого значення». Та така ротація у Міноборони, за словами президента, не пов’язана з корупційними скандалами. // Дзеркало тижня