Звільнений працівник намагався спалити кабінет керуючого будівельним магазином
Кабінет керуючого будівельним магазином у Бердянську намагався підпалити звільнений працівник
Про це керуючий повідомив поліції, передає Depo.Запоріжжя з посиланням на Бердянський райвідділ.
Звільнений працівник вдерся до кабінету 55-річного керуючого магазином 9 березня та облив приміщення якоюсь речовиною. На думку керуючого, – бензином, аби потім підпалити.
Поліцейські знайшли колишнього працівника – 37-річного чоловіка. Той повідомив, що хотів налякати керівництво, помстившись за звільнення.
Правоохоронці вилучили з місця пригоди речові докази. Поки пригода кваліфікується як хуліганство ( ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України). У поліції повідомили, що питання про підозру колишньому працівникові будівельної крамниці буде розв’язане після висновків експертів.Tweet