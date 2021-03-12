Звільнений працівник намагався спалити кабінет керуючого будівельним магазином

Кабінет керуючого будівельним магазином у Бердянську намагався підпалити звільнений працівник

Про це керуючий повідомив поліції, передає Depo.Запоріжжя з посиланням на Бердянський райвідділ.

Звільнений працівник вдерся до кабінету 55-річного керуючого магазином 9 березня та облив приміщення якоюсь речовиною. На думку керуючого, – бензином, аби потім підпалити.

Поліцейські знайшли колишнього працівника – 37-річного чоловіка. Той повідомив, що хотів налякати керівництво, помстившись за звільнення.

Правоохоронці вилучили з місця пригоди речові докази. Поки пригода кваліфікується як хуліганство ( ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України). У поліції повідомили, що питання про підозру колишньому працівникові будівельної крамниці буде розв’язане після висновків експертів.