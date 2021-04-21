Что такое SEO и почему владельцам сайтов следует заботиться об этом

Многие слышали о SEO, но не совсем понимаете, что это значит. Или, может быть, вы не знаете, как это может помочь вам в достижении ваших целей. SEO — важная маркетинговая задача для любого сайта.

И если вы новичок в этом, это может показаться пугающим. Чтобы получить максимальную отдачу от SEO, важно понимать, что это такое, как работает здесь и сейчас и почему может вам помочь.

Что означает «SEO»?

SEO означает поисковую оптимизацию. Это горячо обсуждаемая тема, и в Интернете о ней написано.

SEO — это процесс улучшения вашего сайта, чтобы он занимал более высокие позиции в результатах поиска по определенным ключевым словам. Обычно люди сосредотачиваются на том, чтобы появиться в Google, но есть еще и Bing и другие поисковые системы.

Речь идет о том, чтобы побудить пользователей посетить ваш сайт, не платя напрямую за рекламу. Поисковая оптимизация относится к набору стратегий и тактик, направленных на привлечение большего количества поискового трафика на ваши страницы, наряду с улучшениями, которые помогают сайту занимать более высокое место на страницах результатов поисковых систем.

Почему вам следует заботиться о SEO (это — бесплатный трафик на ваш сайт)

Исследования показывают, что веб-сайты на первой странице Google получают больше кликов, чем другие. Число людей, которые нажимают на веб-сайт (CTR) в Google, неуклонно снижается по мере того, как страница находится ниже в рейтинге.

Если вы правильно сделаете поисковую оптимизацию, ваш органический трафик может со временем расти, в то время как платная реклама требует постоянного финансирования.

С каждым днем поисковые системы становятся умнее и продвинутее. Но им все еще нужна помощь. Понимание SEO и оптимизации веб-сайта поможет вам предоставить поисковым системам необходимую информацию, чтобы вы могли получить желаемые результаты.

В чем подвох?

По мере того, как поисковые системы становятся более продвинутыми, а алгоритмы меняются, определенные тактики перестают работать и появляются новые.

Но остается одно: SEO — один из лучших источников долгосрочного трафика. Это может быть тяжелая работа, и вы можете не увидеть большой выгоды в одночасье, но это верная инвестиции, — отмечают эксперты.

SEO — это марафон, а не спринт . Некоторая работа с самого начала может окупиться в органическом трафике позже.

Платная реклама, социальные сети и другие платные каналы могут привлекать трафик на ваш сайт, но этот трафик немедленно прекратится, когда вы перестанете платить. SEO, с другой стороны, может быть постоянным источником трафика, утверждают специалисты.

Как думать с помощью SEO

Зная, что например, Google хочет дать наилучшие ответы на запрос пользователя, есть три правила, которые специалисты советуют помнить при работе с SEO:

Правило 1. Google готов ответить на вопросы людей.

Правило 2: Google знает больше, чем мы и SEO-специалисты.

Правило 3. Google хочет ответов, а не уловок ранжирования.

Итак, что вам нужно сделать, чтобы ваш сайт поднялся в рейтинге? Отвечайте на вопросы лучше, чем кто-либо другой в Интернете. Старайтесь не усложнять вещи слишком сильно. И не пытайтесь обмануть Google частыми краткосрочными тактиками. В ответственных компаниях по продвижению сайтов именно так и делают.

Ссылка (или обратная ссылка) — это гиперссылка HTML, которая указывает с одного веб-сайта на другой. Это важные факторы для SEO.

Исследования показали, что страницы с большим (или лучшим) количеством обратных ссылок, как правило, имеют более высокий рейтинг, чем страницы с меньшим количеством обратных ссылок.

Поисковые системы используют ссылки:

Чтобы найти новые веб-страницы.

Чтобы определить, как страницы должны ранжироваться.

Поисковые системы используют эти ссылки для сканирования Интернета. Они будут сканировать ссылки на страницах вашего сайта, которые указывают на другие страницы вашего сайта (внутренние ссылки), и они будут сканировать ссылки (обратные ссылки), указывающие на другие сайты.

Думайте об этом как о голосах доверия из других источников. Но не все они одинаково ценны. Лучше иметь пару ссылок с хороших сайтов, которые имеют отношение к вашему, чем много ненужных и нерелевантных ссылок только ради этого. Создание ссылок — одна из основных тем в SEO.

Важность контента

Нельзя говорить ни о чем, связанном с SEO, не затрагивая важность качественного контента. Фраза «контент — король» немного устарела, но суть важна: важно хорошее содержание.

Здесь тоже нет секрета, хороший контент — это просто контент, который люди хотят читать. Конечно, есть некоторые основы контент-маркетинга, которые следует учитывать, но вы не можете отказаться от контента, который люди хотят читать.

Что ж, когда вы знаете, что писать (благодаря старому доброму исследованию ключевых слов), вы можете сделать несколько вещей, чтобы улучшить свой SEO-контент:

Улучшение читабельности. Большинство людей просматривают контент в Интернете, поэтому не забудьте разбить его на подзаголовки и маркированные списки, чтобы не запугать людей огромной стеной текста.

Используйте изображения — также включайте визуальные элементы, такие как снимки экрана и изображения, для улучшения вашего контента.

Идите глубже — более длинный контент не всегда может быть правильным выбором, но когда дело доходит до длины контента, более длинные статьи, как правило, более подробны, поэтому они будут иметь более высокий рейтинг.

Используйте факты — если вы указываете факт или используете статистику, чтобы проиллюстрировать точку зрения, дайте ссылку на исследование, которое ее поддерживает.

Недостаточно просто разместить контент на вашем сайте. Вам необходимо оптимизировать его, чтобы он отображался в Google по нужным вам ключевым словам.