Зе-схематоз: «Охматдит» зробили «ковідним», щоб без торгів закупити медобладнання на 1,2 млрд

«Охматдит» оголосили «ковідною» лікарнею для того, щоб без тендерів закупити медичне обладнання на 1,20 млрд грн. Про це розповіла в інтерв’ю «Обозревателю» голова Опікунської ради «Охматдиту», колишня народна депутатка Оксана Корчинська, зазначає видання Наші гроші.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 1 червня включив лікарню у перелік закладів, які визначено для госпіталізації хворих на коронавірус. На думку Корчинської, «Охматдит» оголосили «ковідним» для того, щоб без тендерів, за «ковідною» процедурою закупити медобладнання на 1,20 млрд грн. За її словами, основною метою проведення закупівель без тендерів у Офісі президента називають відкриття нового корпусу «Охматдиту» президентом Володимиром Зеленським до 30-річчя незалежності України 24 серпня.

Корчинська стверджує, що в Офісі президента є списки обладнання, які приховують від експертів.

«Члену Опікунської ради спершу якісь списки показали. Ми просили надати нам ці списки, аби ми могли проконсультуватися з міжнародними експертами. Хотіли переконатися, що вони збираються закуповувати обладнання експертного класу, чи те обладнання взагалі стикується між собою і з тим, що вже є», – каже вона.

За її словами, в ОП чотири доби думали – і зрештою відмовились показувати списки міжнародним експертам чи представнику [Опікунської ради], який з ними контактує.

«З того, що наші встигли побачити (сфотографувати їм не дали), стало зрозуміло, що вони вже змінили технічне завдання, яке робили наші завідувачі. Там є обладнання, яке лікарі не просили. Невідома також його комплектація, чи буде закуплено одночасно реагенти для того обладнання, де вони потрібні, чи доведеться рік чекати, поки з’являться гроші на ці реагенти».

Корчинська заявила про погрози, що у разі озвучення цих проблем візит Зеленського до «Охматдиту» виключать із програми на 24 серпня – і лікарня залишиться недобудована.

Нинішні тендери щодо медобладнання для нового корпусу лікарні на загальну суму понад 500 млн грн. проводить ДП «Укрмедпроектбуд» Міністерства охорони здоров’я України.

За словами Корчинської, тендери заблоковано через АМКУ, переважно компаніями, які експерти пов’язують із бізнесменом Миколою Кузьмою. Невелика частина компаній, які блокували проведення тендерів, афілійовані з іншим бізнесменом Германом Фісталем.

Голова Опікунської ради підозрює, що закупівлі блокували, щоб обладнання з переліку того, що мало бути закуплене, замінили на інше – те, яке продають тільки їхні дилери.

За її словами, днями в «Охматдиті» була таємна презентація австрійської фірми «Vamed», з якою МОЗ начебто підписав меморандум про співпрацю. Представником цієї компанії в Україні Корчинська називає згаданого Миколу Кузьму. У презентації «Vamed» ідеться про те, що вони продовжують будівництво і закупівлю обладнання для «Охматдиту».

Від «Наших грошей»

Нині на різних стадіях перебуває 20 тендерів «Укрмедпроектбуду» щодо медобладнання для «Охматдиту» загальною очікуваною вартістю 654,62 млн грн. Деякі з них оголошено вже вдруге після того, як перша спроба не вдалась через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій або подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Серед цих тендерів завершено лише один. Обладнання для інфузійної терапії замовили в ТОВ «Український медичний дім» за 86,77 млн., приховавши ціни складових комплектів.

За даними публічного модуля аналітики «Прозорро», сім фірм подали 20 скарг на дев’яти із цих тендерів. Зокрема 19 скарг на умови тендерної документації та одну на рішення замовника. Наразі 11 скарг задоволено, три – не задоволено, а розгляд шести триває.

Найбільше скарг, а саме п’ять подало ТОВ «Глобалмедгруп» з орбіти Германа Фісталя.

Ще по чотири скарги подали ТОВ «Протек Солюшнз Україна» і ТОВ «Віас Плюс», три – ТОВ «Ж.О.К.», дві – ТОВ «Пікселмед», по одній – ТОВ «Ледум» і ТОВ «Хелс Дизайн».

Що до вимог до замовника, то на дев’ять із 20 тендерів було подано 62 вимоги, переважно анонімних. Із них 32 – задоволено, 23 – відхилено, дві – відкликано, одну – не задоволено.