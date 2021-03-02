«Діджіталізатори» з Дія.Бізнес зареєстрували кілька доменів через компанію з РФ та розмістили там сайти

Сайти Дія.Бізнес у Харкові diia-business-kharkiv.com та у Миколаєві diia-business-mykolaiv.com зареєстровані, по даним WHOIS, через російського реєстратора із Москви reg.ru та знаходяться на російському хостингу selectel.ru який теж розташований в Москві.

Про це написав на своїй сторінці у ФБ податковий консультант Олександр Зарайський.

Реєстрація доменних імен здійснена через російського реєстратора

Сервера доменних імен також російські

Ми перевірили цю інформацію та підтверджуємо, так українські державні сайти розміщені на території країни-агресора, домени Миколаївської та Харківської філій також зареєстровані через російського реєстратора. Сервери доменних імен також російські.

І Миколаївський сайт і Харківський розміщені на одній айпі-адресі, і це також в Росії

Нагадаємо, що Росія веде війну проти України, та вже захопила та окупувала частину території нашої країни.

УК