«Діджіталізатори» з Дія.Бізнес зареєстрували кілька доменів через компанію з РФ та розмістили там сайти

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Сайти Дія.Бізнес у Харкові diia-business-kharkiv.com та у Миколаєві diia-business-mykolaiv.com зареєстровані, по даним WHOIS, через російського реєстратора із Москви reg.ru та знаходяться на російському хостингу selectel.ru який теж розташований в Москві.

Про це написав на своїй сторінці у ФБ податковий консультант Олександр Зарайський.

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Реєстрація доменних імен здійснена через російського реєстратора

May be an image of text that says 'Node Name Class Type diia-business- mykolaiv.com Data IN SOA T.TL ns1.selectel.org. support. selectel.ru 300 2020111159 10800 3600 604800 300 serial refresh ;retry ;expire minttl diia-business- mykolaiv.com IN NS diia-business- mykolaiv.com ns1.selectel.org IN NS diia-business- mykolaiv.com ns2.selectel.org IN 172799 NS diia-business- mykolaiv.co ns3.selectel.org 172799 IN NS. diia-business- mykolaiv.com ns4.selectel.org selectel. IN 172799 A 185.165.123.36 172799 300'

Сервера доменних імен також російські

Ми перевірили цю інформацію та підтверджуємо, так українські державні сайти розміщені  на території країни-агресора, домени Миколаївської та Харківської філій також зареєстровані через російського реєстратора. Сервери доменних імен також російські.

рф

І Миколаївський сайт і Харківський розміщені на одній айпі-адресі, і це також в Росії

Нагадаємо, що Росія веде війну проти України, та вже захопила та окупувала частину території нашої країни.

УК

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