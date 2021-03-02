«Діджіталізатори» з Дія.Бізнес зареєстрували кілька доменів через компанію з РФ та розмістили там сайти
Про це написав на своїй сторінці у ФБ податковий консультант Олександр Зарайський.
Реєстрація доменних імен здійснена через російського реєстратора
Сервера доменних імен також російські
Ми перевірили цю інформацію та підтверджуємо, так українські державні сайти розміщені на території країни-агресора, домени Миколаївської та Харківської філій також зареєстровані через російського реєстратора. Сервери доменних імен також російські.
І Миколаївський сайт і Харківський розміщені на одній айпі-адресі, і це також в Росії
Нагадаємо, що Росія веде війну проти України, та вже захопила та окупувала частину території нашої країни.
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