Румунія назвала антиНАТОвські забаганки Росії «неприйнятними»

Міністерство закордонних справ Румунії відкинуло як «недоречні і безпідставні» заяви російського МЗС щодо військової присутності НАТО в країні.

Про це сказано в заяві МЗС країни, пише УНН.

«МЗС нагадує, що присутність НАТО в союзних державах, яка є результатом рішень, прийнятих на найвищому рівні лідерами союзників і реалізованих відповідальними за це політичними і військовими структурами союзників, є строго оборонною реакцією на все більш агресивну поведінку Російської Федерації в Східному сусідстві, особливо з 2014 року, коли українська територія Криму була незаконно окупована Росією. Така поведінка продовжує посилюватися і сьогодні, незважаючи на спроби НАТО почати конструктивний діалог», — сказано в заяві.

Як зазначили в Міністерстві, вимога до скорочення чисельності сил НАТО у всіх країнах Альянсу, що приєдналися після 1997 року, відповідно до позицій Москви «вже була однозначно відкинута як неприйнятна Північноатлантичним альянсом як публічно, так і в діалозі НАТО з Росією і США з Росією відповідно».

«Таке прохання неприйнятне і не може бути предметом переговорів, враховуючи, що позиція стримування і оборони нерозривно пов’язана з механізмом колективної оборони НАТО і є його невід’ємною частиною, на яку жодна третя держава не може мати право вето», — заявили в МЗС.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що так звані «гарантії безпеки», яких вимагає Росія, передбачає повернення НАТО до конфігурації 1997 року. Це передбачає виведення сил Альянсу з території Болгарії та Румунії, які на той час членами НАТО не були.

Так, у Лаврова запитали, що означає для Болгарії та Румунії вимога Росії, що НАТО має повернутись до конфігурації 1997 року.

“Згаданий Вами один із опорних елементів наших ініціатив свідомо сформульований гранично чітко і не допускає жодних двояких тлумачень. Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До них належать і Болгарія, і Румунія”, — заявив міністр.