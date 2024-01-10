«Слуги» в Раді двічі відмовились включати у порядок денний відкликання своєї Безуглої з керівництва оборонного комітету

За словами Ярослава Железняка, «слуги народу» бояться, що депутати таки підтримають постанову у разі голосування.

У Верховній Раді намагалися включити з голосу питання про відкликання «слуги народу» Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки. Однак зробити цього депутати не змогли, повідомив парламентар з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Але проти виступив Арахамія (глава фракції «Давид Арахамія» – ред.). І так і не поставили. Бояться що є голоси», – повідомив Железняк.

За його словами, вимагали проєкт постанови поставити в порядок денний «слуга народу» Ігор Кривошеєв, Ірина Геращенко та Артур Герасімов із «Європейської солідарності», позафракційний Дмитро Разумков, Володимир Кабаченко з «Батьківщини» та Олександра Устінова з «Голосу».

Згодом Железняк повідомив, що вдруге сам спробував включити цей проєкт постанови до порядку денного, але не вийшло.

«Знову, вже я, намагався поставити цю постанову в порядок денний…. І знову навіть бояться ставити на голосування», – додав Железняк.

Про наміри безпекового комітету щодо Безуглої стало відомо минулого тижня. Сама ж Безугла пожалілася, що члени комітету голосували за таке рішення за її відсутності. Також вона заявила, що «не здасться ніколи». Ініціаторами відкликання Безуглої стали її колеги по комітету. При чому регламентний комітет рекомендував депутатам вирішити це питання у сесійній залі шляхом голосування.

Нагадаємо, Безугла виступила із заявою, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму ведення війни на 2024 рік, через що вона закликала його піти у відставку. Варто наголосити, що перу Безуглої належить достатньо яскравих заяв, однак, попри її нульову політичну вагу, вона нічого не пише випадково.

Водночас секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко попередив, що вимагати план ведення війни – це дискредитація керівництва країни. Він нагадав, що заявами про нібито відсутність плану відзначилася не лише Безугла. Про це стверджували також і глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, і депутатка від «Голосу» Олександра Устінова.

Також днями Безугла звинуватила ЗСУ у бюрократії через що, начебто з фронту не проводять евакуацію тіл загиблих українських військових.