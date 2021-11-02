Україна запровадила санкції за російські вибори на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав указ про запровадження санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб Російської Федерації.

Відповідні укази № 556/2021, № 557/2021, № 558/2021, № 559/2021 від 30 жовтня оприлюднені на сайті президента, пише УНН.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ (додається)”, — йдеться в тексті документів.

Так, під санкції потрапило понад 140 фізичних та майже півсотні юридичних осіб. Зокрема, обмежувальні заходи запровадили щодо щодо 121 особи на 10 років, в основному це члени так званих “територіальних виборчих комісій” на території тимчасово окупованого Криму.

Також запроваджено санкції щодо низки представників так званої “судової влади” та “правоохоронних органів” Криму, та щодо слідчого ізолятора № 1 Управління Федеральної служби виконання покарань, що знаходиться на території тимчасово окупованого півострова. Санкції діятимуть три роки.