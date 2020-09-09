ЗеЧебурнет по темникам ФСБ: в Раді зе-депутати хочуть зобов’язати провайдерів закупити за власний рахунок обладнання для слідкування за користувачами

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №4004, яким для боротьби з кіберзлочинністю хочуть запровадити використання електронних доказів та зобов’язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів, повідомляє Економічна правда.

Ініціаторами проєкту закону №4004 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів є нардеп “Слуги народу” Денис Монастирський та ще 12 депутатів від “За майбутнє”, “Довіри” і СН.

Законопроєктом пропонується вдосконалити державно-приватну взаємодію правоохоронців та провайдерів під час проведення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, речей і документів.

Згідно з документом, провайдери телекомунікацій зобов’язані за власні кошти встановлювати у своїх мережах техзасоби, необхідні для проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доступу до інформації про зв’язок, абонента, отримання і маршрут передавання інтернет-послуг, їх тривалість та зміст.

Також оператори мають сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення їх проведення.

Крім цього, законопроєкт доповнить перелік процесуальних джерел доказів електронними доказами, а також створить порядок спеціальної конфіскації віртуальних активів.

У документі визначено, що електронним доказом є інформація в електронній формі з відомостями, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До електронних доказів можуть належати текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо, віртуальні активи, сайти, текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані та бази даних.

Також у документі наголошується, що зараз спеціальна конфіскація не охоплює віртуальні активи, хоча переважно через неврегульовані законом віртуальні ринки здійснюється легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, згідно з законопроєктом, віртуальні активи, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному власнику).

Видання нагадує, що у Росії всі оператори зв’язку зобов’язані встановлювати аналогічне обладнання (т.з СОРМ — Система технічних засобів для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів) власним коштом на користь спецслужб, в тому числі — відповідно до так званого “закону Ярової”, який декламувався як посилення покарання за тероризм і екстремізм.

Як зазначає ІМІ, 8 вересня коаліція “За вільний Інтернет” заявляє, що зареєстрований 1 вересня в парламенті пакет законопроєктів щодо протидії кіберзлочинності та посилення санкційного механізму містить загрози для цифрових прав, та закликає народних депутатів доопрацювати цей пакет (зокрема, йдеться про законопроєкти № 4002, №4003, №4004).

Коаліція “За вільний інтернет” зазначила, що норма законопроєкту №4004 про зобов’язання інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів “суперечить вимогам з-поміж іншого Директиви ЄС про електронну комерцію, яка передбачає заборону встановлювати для посередників загальний обов’язок моніторити інформацію, що передається через них, або ж проактивно шукати факти чи обставини, які свідчать про незаконний контент чи активність”.