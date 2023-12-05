Зеленський в останню мить скасував онлайн-брифінг для сенаторів США

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї.

Про це Шумер сказав на брифінгу у вівторок, повідомляє “Європейська правда”.

Лідер демократів у верхній палаті парламенту США наголосив на необхідності підтримувати Україну, оскільки “це поворотний момент західної цивілізації, історичний момент – і відкладати це (голосування за підтримку. – Ред.) більше не можна”.

“До речі, Зеленський не зміг долучитись до нашого брифінгу о 15:00 (22:00 за Києвом) – щось сталось в останню хвилину”, – додав Шумер.

Він, однак, зазначив, що перед сенаторами виступить сенатор-демократ Марк Ворнер, “який чудово знає, наскільки відчайдушно Україна потребує допомоги, запит на яку надіслав президент (Джо Байден. – Ред.)”.

Шумер напередодні оголосив, що Зеленський мав виступити перед американськими сенаторами на закритому брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції, аби поінформувати їх про стан війни в Україні та необхідність підтримки Києва.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Минулого тижня він заявив, що “впевнений і оптимістичний” у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят. Тим часом у Білому домі попередили, що наявні кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року.