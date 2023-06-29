Зеленський зустрівся із колишнім віцепрезидентом США Майком Пенсом, який прибув до України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з ексвіцепрезидентом Сполучених Штатів Америки, сенатором Майком Пенсом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Пенсі уперше з початку повномасштабної російської агресії відвідує Україну.

Зеленський подякував сенаторові за потужну підтримку України з боку американського народу, президента США Джозефа Байдена, Конгресу та обох партій.

Також глава держави розповів Пенсу про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні та наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю. Президент відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16, поділився очікуваннями від Вільнюського саміту НАТО.

За словами Зеленського, партнери мають продемонструвати рішучість і дати Україні визначеність щодо майбутнього членства.

“Це те, що мотивуватиме наших людей. І це також зброя, тільки політична. Можливо, вона навіть потужніша за ракети. Для цього ми маємо побачити своє майбутнє в НАТО”, – сказав Зеленський.

До речі, на початку цього місяця Пенс подав документи для участі у президентських виборах США наступного року.

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Майк Пенс пообіцяв підтримувати Україну в героїчній боротьбі проти агресії РФ

“Приїхати сюди просто як приватна особа, мати нагоду побачити героїзм українських воїнів, які утримували оборону в цих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити сім’ї, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного і неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати американську рішучу підтримку до наших українських друзів та союзників”, – наголосив Пенс.

Також Майк Пенс зустрівся з лідерами християнських церков і волонтерами. Зустріч відбулась в штаб-квартирі однієї з найбільших у світі християнських гуманітарних організацій Samaritan’s Purse (Сумка Самарянина). Представники церков і українських християнських гуманітарних організацій мали можливість обговорити з Пенсом можливості подолання наслідків російської агресії проти України, також співпраці християнських церковних організацій США і українських церков.

Як наголосив народний депутат України VI, VIII скликання, координатор Національного молитовного сніданку, Павло Унгурян, “співпраця з християнами Америки, які також є частиною як Республіканської партії, так і Демократичної партії, для України є вчасною і суттєвою. Вже в перші години та дні війни, представники американських християнських організацій прибували в Україну, щоб на місці зрозуміти нагальні потреби. Вони були одними з перших, хто сотнями тисяч тонн доправляли гуманітарну і військову допомогу українцям. І продовжують це робити. Десятки місій і окремих церков США, різних деномінацій і просто окремі християни зараз допомагають у відновленні зруйнованих міст, шкіл, лікарень. Гуманітарна допомога яку доправляють постраждалим допомагає пережити тяжкі часи”. // LB.ua