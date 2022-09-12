«Азов» заборонив виготовлення продукції зі своєю символікою

Про це повідомляє Telegram-канал АЗОВ – Маріуполь

Повідомляємо наступне: окремий загін спеціального призначення “Азов”, згідно з наказом МВС України від 14.11.2014 #1235, входить до складу військової частини 3057 Національної гвардії України.

Зображення шеврону полку “Азов” офіційно зареєстровано в Українському інституті інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) як знак для товарів і послуг в Україні.

Полк “Азов”, як правовласник, суворо забороняє суб’єктам господарської діяльності будь-якої форми власності здійснювати друк та виготовлення продукції з зображенням шеврону полку “Азов” або шеврону батальйону “Азов” без погодження з командуванням