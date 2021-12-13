Гид покупателя: что такое террасна доска и на что обратитить внимание при ее укладке

Террасная доска – это природный строительный материал, предназначенный для создания пола на террасе. Доски для настилов изготавливают из прочных износостойких пород деревьев.

Как отмечают специалисты компании Woodmart, обычно для этого используют такие породы деревьев:

ясень и дуб;

бук и акация;

вишня и вяз;

клен и ярра;

ольха и орех;

карельская береза и лиственниц;

черная береза.

Изделия из этих пород деревьев не только долговечные, но и с высокими показателями устойчивости к истиранию. Террасная доска в Киеве чаще всего используется для обустройства террас на дачах и в загородных домах и заказывается через интернет с доставкой на дом.

Преимущества изделий террасной доски

Достоинства террасной доски определяются выбором породы древесины, отмечают представители компании. Несмотря на это, у всех изделий есть общие преимущества:

Отсутствие токсинов. Настил из природных материалов не выделяет вредных веществ даже при нагревании.

Надежность и эстетичный внешний вид.

Простота укладки.

Неподверженность гниению.

Невосприимчивость к температурным перепадам и ультрафиолетовым лучам.

Практичность. Настил можно мыть с использованием бытовой химии.

Небольшой вес.

Благодаря обработке террасных досок антисептиками, изделия надежно защищены от насекомых, грызунов, плесени.

Методы укладки доски

Перед монтажом террасной доски замеряют площадь террасы или другого помещения. Здесь учитывают различные выступы, углубления, общую конфигурацию, колонны и прочие малые архитектурные формы. После всех расчетов изготавливают подпольное основание в виде бетонного фундамента. На него укладывают лаги – деревянный брусья, а сверху крепят доски. Для улучшения внешнего вида готового покрытия, при монтаже террасных досок используется скрытый крепеж. Укладка начинается от любой стены. Торцы декорируют угловым профилем, плинтусами или заглушками.

Несоблюдение общепринятой технологии укладки террасных досок испортит эстетичную привлекательность готового настила и значительно сократит срок его службы. Лаги следует устанавливать на одинаковом расстоянии друг от друга. Неравномерное расположение чревато проседанием всего настила. Неправильно подобранные крепежные элементы могут привести к деформации, растрескиванию или смещению панелей. При отсутствии водоотводного уклона на внутренней стороне настила может образоваться плесень. Не спасет даже специальная пропитка, но поможет подпольная вентиляция. Грамотный уход многократно увеличит эксплуатационный ресурс настила из террасных досок, резюмируют эксперты компании.