Гид покупателя: как правильно выбрать стол для работы или учебы

Письменный стол — центральный предмет мебели на любом рабочем месте, где вы работаетеили учитесь. Потребность в такой мебели возросла во время карантинных ограничений связанных с пандемией коронавируса, так как многим пришлось срочно оборудовать домашние офисы. Как правильно выбрать стол для работы или учебы? Независимо от того, работаете ли вы из дома или делите комнату в офисе с другими, следует помнить о нескольких важных вещах, отмечают специалисты компании MebSHOP. Если у вас есть стол с интеллектуальными функциями https://mebshop.kiev.ua/mebel/pismennye_stoly, он действительно может иметь значение, для здоровья в первую очередь.

Начните с рассмотрения самых важных моментов

Есть несколько универсальных моментов, по которым каждое рабочее место должно быть здоровым местом для работы. Независимо от того, какой тип стола вы выберете, помните, что он должен быть:

Функциональным — стол должен использоваться по назначению и, возможно, иметь функции, позволяющие, например, устанавливать компьютер под ним или тянуть кабели таким образом, чтобы они не мешали.

Эргономичным — стол с регулируемой высотой — одно из лучших достижений в области эргономики. Это позволит вам попеременно сидеть и стоять на работе, что может сильно повлиять на ваше самочувствие. И физически, и морально.

Иметь стильный дизайн — офисная мебель должна вдохновлять нас и доставлять удовольствие от пребывания в комнате. Поэтому важно продумать дизайн письменного стола.

Качественным — надежный рабочий стол прослужит долго. Вы захотите сменить его только тогда, когда речь идет о более новых моделях с еще лучшими функциями.

Иметь достаточно пространства — все, что у вас на столе, должно туда поместиться. В дополнение к экрану и клавиатуре вам может потребоваться система для бумаги. Подумайте немного о том, что должно быть на столе и как вы хотите расставить предметы, чтобы рассчитать необходимую площадь.

Мебель, которая вам понравится

Выберите стол, который вам понравится. Помимо функций, позволяющих расположить гаджеты и материалы, вам следует взглянуть на то, из чего сделан стол. Такие вещи, как краска и обработка поверхности, могут иметь большое значение.

Если вы чувствуете, что черный стол — это именно то, что вам нужно — это хороший выбор. Многие считают, что белые столы или светлые тона дерева — это хорошо. Просто имейте в виду, что яркие цвета также означают, что пятна будут более заметными, если их пролить и не очистить вовремя.

Для того чтобы вы получали удовольствие от стола, он должен соответствовать вашим требованиям. Посмотрите, где вы можете разместить свой компьютер и как следует прокладывать кабели. Подумайте, как выглядит ваш офис, чтобы определить, подойдет ли это вам.

Столы могут иметь разную форму, и вы, конечно же, должны это учитывать. Даже если у вас очень маленькое рабочее место, вы можете купить небольшой удобный стол. Также подумайте о том, как стол с Т-образной подставкой может освободить место на полу, в отличие от стола с 4 ножками.

Вот несколько примеров возможных форм и стилей:

Поворотный стол — Здесь вы получаете поворотную столешницу, которая придает столу интересную форму. Обычно рабочее место располагается в повороте, где вы сидите посередине. Но есть и другие креативные решения для изогнутых столов.

Прямой стол — это классический стол прямоугольной или квадратной формы. Есть небольшие столы и большие столы такой формы, которые очень хорошо вписываются во многие офисы и даже когда вы работаете дома.

Маленькие столы — это отдельная категория, потому что вы можете получить такой маленький стол, что на нем в основном будет место только для вашего ноутбука. Это может быть решением для дома, но также и в таких местах, как вестибюль или стойка регистрации, где гостям и клиентам может потребоваться место для разгрузки принесенных ими вещей.

Угловой стол — Вы можете разумно использовать комнату с угловым столом, который идет до самого угла. Это хорошо подходит, так как вам нужно немного больше места на столе, чтобы разместить все необходимое.

Комбинированный стол и полка — стол, который имеет встроенную полку. В основном это мебель на заказ, которая идеально вписывается в рабочее место, где она будут стоять.

Самое главное, чтобы вы двигались в течение рабочего дня

Действительно хороший стол действительно важен. Недавние исследования показали, что важнее всего не сам стол. Дело скорее в том, чтобы вы больше двигались. Теперь мы знаем, что недостаточно заниматься спортом один раз в день, чтобы противодействовать сидению и замедлить развитие опасных заболеваний. Регулярно выполняя упражнения в течение всего дня, вам не нужно беспокоиться о так называемых сидячих недугах.

Другими словами, вы можете приобрести обычный стол, который соответствует вашему рабочему месту и бюджету. Помните, что важно движение. Включите хорошую музыку и топайте ногой в такт, и кровообращение начнется, даже когда вы сидите.

Стол с множеством интересных функций может произвести впечатление, но вы всегда должны учитывать, будут ли они важны для вас или нет. Если вы выберете стол, в котором есть все, что вам нужно, вы останетесь довольны.