Гід покупця: на що варто звернути увагу при виборі обладнання для відеоспостереження

Вуличні камери відеоспостереження — це проактивне рішення безпеки, яке дозволяє контролювати певну територію. З камерою спостереження вдома можна багаторазово збільшити безпеку для себе і своєї сім’ї. Сучасні камери відеоспостереження можуть використовувати машинне навчання, щоб визначати різні сценарії та діяти відповідним чином.

Наприклад, системи камер в будинку для літніх людей можуть визначити, коли людина падає, а потім подати сигнал тривоги. Точно так же вуличні камери відеоспостереження https://dahua-technology.com.ua/ua/videokamery/ustanovka_ulichnaya/ можуть використовуватися для ідентифікації транспортних засобів та відвідувачів.

Експерти компанії Dahua Technology, приводять кілька нюансів, які слід враховувати при виборі камери відеоспостереження.

Умови освітлення

За статистикою, більшість крадіжок зі зломом відбувається в Україні в темний час доби. Не випадково саме в осінні місяці злодій користується нагодою, щоб спробувати проникнути всередину приміщення. Темрява — кращий друг злодія, і в листопаді та грудні часто буває темно, перш ніж більшість людей встигає повернутися додому з роботи.

Важливо перевірити, наскільки добре працює камера спостереження в темряві. Сучасні камери спостереження можуть знімати навіть при поганій освітленості. Якщо у вас є камери спостереження на відкритому повітрі, також добре встановити лампи, що активуються рухом, які одночасно будуть стримувати непрошених відвідувачів та покращувати умови освітлення для камер.

Стійкість до погодних умов

При виборі зовнішньої камери важливо враховувати середу, в якій вона буде розташовуватися. Існують камери, призначені для використання на відкритому повітрі, і камери, призначені тільки для використання всередині приміщень. Якщо це повинна бути камера відеоспостереження на відкритому повітрі, природно, вона повинна бути адаптована, для роботи під час дощу, вітер, сніг і змінні температури.

Якість

Оскільки крадіжки зі зломом більш вірогідні з настанням темряви, важливо, щоб камера спостереження записувала відео у високій якості. Запис камери спостереження повинний забезпечувати якісне зображення незалежно від часу доби. Старі камери спостереження рідко мають якість зображення, яке є у сучасних камер, а це необхідно для отримання чіткого зображення злочинця під час його проникнення на об’єкт.

Мабуть, основна мета відеоспостереження — утримати грабіжників від спроб проникнення. Тут велику роль відіграє як розташування камери, так і розставлені знаки. Важливо ясно показати, що у вашій власності ведеться відеоспостереження із записом, це більш ефективно, ніж намагатися приховати камери. Усвідомлення того, що їх знімають, утримує більшість злодіїв від злому на початковому етапі.

Функціональність

Ви хочете записувати відео або використовувати камеру для відеоспостереження тільки для перегляду в реальному часі? Залежно від ваших потреб і умов існує кілька різних типів камер відеоспостереження. Або камера починає відтворення під час активності за допомогою датчиків руху, або при спрацьовуванні таймера, або камера активна весь час, але не записує.

Останній варіант в основному використовується, якщо ви хочете мати можливість перевірити свою власність і подивитися, що відбувається у вашому будинку, коли ви на роботі або у відпустці.

З камерами зовнішнього спостереження можна контролювати свою безпеку, незалежно від того, в якій точці світу ви знаходитесь.

Зазвичай пропонують два типи рішень для моніторингу:

Окрема система з камерою спостереження, яка є ідеальним доповненням для старих систем сигналізації, несумісних з сучасними технологіями.

Інтелектуальні IP-камери, підключені до центрального блоку, якими ви можете керувати через додаток прямо на своєму мобільному телефоні або через комп’ютер.

Можливості інтеграції

До пожежної сигналізації підключені багато сучасних домашніх сигналізацій з камерами спостереження. Якщо активована пожежна сигналізація, камери також можуть бути активовані та можуть відправляти зображення на ваш телефон, в службу охорони або і те, і інше, в залежності від ваших побажань і потреб. Таким чином, ви або служба охорони зможете діяти швидко, якщо у вашому будинку сталася пожежа. Це ще більше підвищує безпеку житла — навіть якщо ви перебуваєте зовсім в іншому місці.